Главная / Политика /

Cамолет с Трампом возвращается после вылета в Давос из-за неисправности

Ведомости

Вылетевший в Давос самолет президента США Дональда Трампа возвращается на объединенную базу Эндрюс в связи с обнаруженной неисправностью. Об этом пишет Associated Press (AP) со ссылкой на пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

По ее словам, решение развернуть самолет было принято после взлета, когда экипаж Air Force One обнаружил «незначительную проблему с электрикой». По возвращении Трамп сядет на другой самолет и продолжит поездку на Всемирный экономический форум в Давосе.

19 января сообщалось, что 22 января на полях Всемирного экономического форума в Давосе состоится церемония подписания устава «Совета мира» по Газе. Это следует из приглашения, направленного Трампом главам государств и правительств.

