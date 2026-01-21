Трамп сообщил о «хорошем разговоре» с Эрдоганом
Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Глава Белого дома сообщил об этом прессе перед вылетом в Давос.
«Это был очень хороший телефонный разговор», – отметил американский лидер, не приводя иных подробностей (цитата по ТАСС).
17 января Трамп пригласил Эрдогана стать одним из учредительных членов «Совета мира» по сектору Газа. Письмо от американского президента было направлено Эрдогану 16 января.