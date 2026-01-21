Трамп заявил о наличии у США секретного оружия
США обладает вооружениями, «о которых никто не знает», заявил глава Белого дома Дональд Трамп в интервью телеканалу NewsNation.
«Вероятно, было бы хорошо никому об этом не рассказывать, но у нас есть удивительные вооружения», – сказал Трамп, комментируя заявление журналиста об использовании американскими силами некоего звукового оружия при военной операции в Венесуэле (цитата по ТАСС).
Подробностей американский лидер не привел.
11 января New York Post со ссылкой на свидетельства сотрудника охраны президента Венесуэлы Николаса Мадуро писала, что при военной операции в Венесуэле 3 января США применили мощное «секретное оружие», позволившее нейтрализовать как военнослужащих, так и военную технику венесуэльской стороны.
Утром 3 января силы США атаковали Венесуэлу. В ходе операции были захвачены президент страны Николас Мадуро и его жена Силия Флорес. 5 января супруги предстали перед Федеральным судом в Нью-Йорке по обвинению в торговле наркотиками и оружием. Они не признали вину.