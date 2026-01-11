NYP: США во время операции в Венесуэле использовали «секретное оружие»Из-за него венесуэльские солдаты упали на землю и не могли встать
В ходе военной операции в Венесуэле 3 января США применили мощное «секретное оружие», которое позволило нейтрализовать как военнослужащих, так и военную технику венесуэльской стороны. Об этом пишет New York Post со ссылкой на свидетельства сотрудника охраны президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
«Мы были наготове, но внезапно все наши радарные системы отключились без каких-либо объяснений», сказал охранник. «Следующее, что мы увидели, были беспилотники, множество беспилотников, летавших над нашими позициями. Мы не знали, как реагировать», – сказал охранник.
По его словам, чуть позже появилось несколько вертолетов – около восьми – на которых, по его оценкам, было всего 20 американских военнослужащих.
«Нас были сотни, но у нас не было шансов», – сказал он. «Они стреляли с такой точностью и скоростью, что казалось, будто каждый солдат делает по 300 выстрелов в минуту. В какой-то момент они что-то запустили. Это было похоже на очень сильную звуковую волну. Внезапно я почувствовал, что моя голова взрывается изнутри», – добавил охранник.
По словам очевидца, у всех началось кровотечение из носа, кровавая рвота. Венесуэльские силовики упали на землю и «не могли встать после этого звукового оружия – или что бы это ни было».
По данным министерства внутренних дел Венесуэлы, в результате нападения 3 января погибло около 100 сотрудников сил безопасности.
«Эти двадцать человек, не понеся ни единой потери, убили сотни наших», – заявил он. «У нас не было возможности конкурировать с их технологиями, с их оружием. Клянусь, я никогда не видел ничего подобного», – добавил охранник.
Как пишет издание со ссылкой на бывшего американского разведчика, военные США уже несколько лет обладают оружием направленной энергии – которое поражает цели с помощью сфокусированной энергии, такой как микроволны или лазерные лучи, – но это может быть первый случай его боевого применения США.
Утром 3 января американские военные нанесли удары по территории Венесуэлы. В ходе операции были захвачены президент страны Николас Мадуро и его жена Силия Флорес. 5 января супруги предстали перед Федеральным судом в Нью-Йорке по обвинению в торговле наркотиками и оружием. Они не признали свою вину.