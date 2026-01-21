Bloomberg: Трамп может возглавить «Совет мира» после ухода из Белого дома
Президент США Дональд Трамп может возглавить предложенный им «Совет мира» по Газе и после ухода из Белого дома. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на американского чиновника.
По словам второго источника, Трамп будет председателем Совета до тех пор, пока не подаст в отставку. Будущий американский лидер сможет назначить или выдвинуть официального представителя США в совет директоров
Агентство обратило внимание, что возможность пожизненного пребывания Трампа на посту председателя совета директоров является еще одним нюансом в формировании знаковой дипломатической инициативы, вызывающей сопротивление со стороны других лидеров «Большой семерки». Кроме того, это происходит на фоне попыток администрации прояснить, кто войдет в состав совета, как он будет управляться функционировать.
22 января на полях Всемирного экономического форума в Давосе запланировано проведение церемонии подписания устава «Совета мира» по Газе. Это следует из приглашения, направленного Трампом главам государств и правительств.
Впервые о деталях инициативы по «Совету мира» сообщалось в конце сентября 2025 г., когда американские власти обнародовали план Трампа по прекращению конфликта в секторе Газа из 20 пунктов. Согласно документу, по завершении военных действий и после освобождения заложников Палестинский комитет будет управлять регионом. В него должны войти как «квалифицированные» местные управленцы, так и международные эксперты. Организация будет работать под контролем переходного «Совета мира».