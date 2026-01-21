Bloomberg: Трамп может возглавить «Совет мира» после ухода из Белого дома

Впервые о деталях инициативы по «Совету мира» сообщалось в конце сентября 2025 г., когда американские власти обнародовали план Трампа по прекращению конфликта в секторе Газа из 20 пунктов. Согласно документу, по завершении военных действий и после освобождения заложников Палестинский комитет будет управлять регионом. В него должны войти как «квалифицированные» местные управленцы, так и международные эксперты. Организация будет работать под контролем переходного «Совета мира».