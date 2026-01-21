Железняк обвинил Кличко и Зеленского в катастрофической ситуации в Киеве
Депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что ни президент Украины Владимир Зеленский, ни мэр Киева Виталий Кличко не подготовились к критической ситуации, которая возникла в энергетическом секторе Киева. Он сообщил об этом The Times.
Издание отмечает, что 20 января здание, в котором находится парламентский комитет по энергетике, осталось без электричества, отопления и воды.
«Им [Зеленскому и Кличко] нужно перестать тратить время на взаимные обвинения и обратиться за внешней помощью и поддержкой для децентрализованного производства электроэнергии», – сказал Железняк.
Парламентарий подчеркнул, что у него есть вопрос к Зеленскому, «особенно после всех этих коррупционных скандалов». Железняк обратил внимание на наличие нескольких ситуационных центров и работу в городе военной администрации, связанной с президентом, а также на «крупнейший муниципальный бюджет в стране».
«А я сижу здесь на холоде», – добавил он.
Утром 20 января украинская энергетическая компания ДТЭК сообщила, что электроэнергии лишились 335 000 домохозяйств Киева. Издание «Страна» писало, что более 75% территории Киева осталось без света. Отключения наблюдаются во всех районах столицы.