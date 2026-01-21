Трамп продолжил путь в Давос после неполадок с самолетом
Президент США Дональд Трамп снова вылетел на Всемирный экономический форум в Давосе после того, как его самолет вынужденно вернулся из-за технических неполадок. Об этом сообщает CNN.
Associated Press (AP) писало со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт, что самолет Трампа был вынужден вернуться на объединенную базу Эндрюс в связи с обнаруженной неисправностью. Она уточнила, что решение развернуть самолет было принято после взлета, когда экипаж Air Force One обнаружил «незначительную проблему с электрикой».
19 января журналист Axios Барак Равид писал в соцсети Х, что 22 января на полях форума в Давосе пройдет церемония подписания устава «Совета мира» по Газе.