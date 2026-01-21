FT: «план процветания» Украины на $800 млрд отложен из-за Гренландии

Речь идет о запланированном объявлении «плана процветания» на сумму $800 млрд. Его должны были согласовать Украина, европейские страны и США на Всемирном экономическом форуме в Давосе. По данным издания, решение о переносе было принято из-за глубоких расхождений между Вашингтоном и европейскими столицами по вопросу Гренландии, а также из-за инициативы президента США Дональда Трампа о создании «Совета мира» по Газе.