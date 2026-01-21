Газета
Главная / Политика /

FT: «план процветания» Украины на $800 млрд отложен из-за Гренландии

Ведомости

В Давосе отложили подписание плана по восстановлению Украины из-за разногласий вокруг Гренландии. Об этом сообщила Financial Times со ссылкой на неназванных чиновников.

Речь идет о запланированном объявлении «плана процветания» на сумму $800 млрд. Его должны были согласовать Украина, европейские страны и США на Всемирном экономическом форуме в Давосе. По данным издания, решение о переносе было принято из-за глубоких расхождений между Вашингтоном и европейскими столицами по вопросу Гренландии, а также из-за инициативы президента США Дональда Трампа о создании «Совета мира» по Газе.

При этом источники газеты допускают, что план по восстановлению Украины может быть подписан позднее.

С начала второго президентского срока Трамп неоднократно заявлял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он утверждал, что только США могут справиться с «угрозой», которую там якобы создают Россия и Китай, а у Дании на острове оборона ограничивается «двумя собачьими упряжками».

17 января Трамп анонсировал введение с 1 февраля пошлин на все товары из Дании и ряда стран Евросоюза. Это решение последовало после критики его заявлений о намерении аннексировать Гренландию. По словам американского лидера, тарифы будут действовать до того момента, когда будет достигнута договоренность о покупке острова.

