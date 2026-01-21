Бывшего премьер-министра Южной Кореи приговорили к 23 годам тюрьмы за мятеж

Суд также установил, что экс-премьер обсуждал с бывшим министром внутренних дел Ли Сан Мином меры по отключению электроэнергии для СМИ, что было расценено как цензура. Кроме того, его признали виновным в подделке официальных документов и даче ложных показаний.