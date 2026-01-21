Медведев: Трамп хочет войти в историю и стать как Путин
Президент США Дональд Трамп стремится навсегда остаться в истории и «стать как президент России». Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя претензии главы Белого дома на Гренландию.
По словам Медведева, в ходе спецоперации лидер РФ Владимир Путин возвращает России исторические земли, тогда как Гренландия никогда не была связана с США, несмотря на неоднократные попытки Вашингтона приобрести остров.
Политик также изложил возможный сценарий дальнейшей судьбы Гренландии. По его мнению, европейские страны могут попытаться убедить Трампа взять остров в бессрочное пользование, сохранив формальную собственность за Данией. Взамен они предложат бесплатную разработку полезных ископаемых, размещение военных баз, аэродромов, ракетных шахт и других объектов для полного контроля территории.
«Однако Трампу нужно не это. Все все понимают: ему нужно закрасить на картах мира остров в звездно-полосатый колер и встать в один ряд с отцами-основателями», – заявил Медведев.
21 января агентство Bloomberg сообщало, что в Европе допускают согласие на передачу Гренландии США. По данным агентства, европейские лидеры могут пойти на такой шаг в попытке умиротворить Белый дом, при этом чиновники ЕС были ошеломлены утратой поддержки со стороны Вашингтона и резким переходом США от дружественной линии к враждебной.
17 января Трамп анонсировал введение с 1 февраля 10% пошлин на все товары из Дании и ряда стран Евросоюза. Это решение последовало после критики его заявлений о намерении получить контроль над Гренландией. Американский лидер также предупредил, что с 1 июня пошлина вырастет до 25%.