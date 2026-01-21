Медведев: Трамп хочет войти в историю и стать как Путин

21 января агентство Bloomberg сообщало, что в Европе допускают согласие на передачу Гренландии США. По данным агентства, европейские лидеры могут пойти на такой шаг в попытке умиротворить Белый дом, при этом чиновники ЕС были ошеломлены утратой поддержки со стороны Вашингтона и резким переходом США от дружественной линии к враждебной.