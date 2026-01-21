WSJ сообщила об опасениях Канады из-за возможных действий США вокруг Гренландии
Канадские власти опасаются, что попытка США присоединить Гренландию может создать угрозу и для суверенитета самой Канады. Об этом неназванный канадский парламентарий заявил газете The Wall Street Journal.
По его словам, «существует ненулевая вероятность того, что суверенитет Канады может быть нарушен, и, если суверенитет Гренландии будет нарушен, мы можем стать следующими».
Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Гренландия должна войти в состав Соединенных Штатов. Он утверждал, что только США способны справиться с «угрозами», которые якобы исходят со стороны России и Китая, указывая при этом на ограниченные оборонные возможности Дании, которые он называл «двумя собачьими упряжками».
17 января Трамп анонсировал введение с 1 февраля пошлин на все товары из Дании и ряда стран Евросоюза. По его словам, меры стали ответом на критику заявлений о намерении аннексировать Гренландию. Американский лидер уточнил, что тарифы будут действовать до достижения договоренности о покупке острова, а с 1 июня их ставка вырастет до 25%. Он также заявил, что США пытаются заключить такую сделку уже более 150 лет.
21 января агентство Bloomberg сообщало, что существует риск согласия на передачу Гренландии США. По данным агентства, некоторые лидеры ЕС рассматривают такой сценарий как способ умиротворить Белый дом на фоне утраты прежней поддержки со стороны Вашингтона и резкого изменения его политики в отношении союзников.