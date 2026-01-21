WSJ сообщила об опасениях Канады из-за возможных действий США вокруг Гренландии

17 января Трамп анонсировал введение с 1 февраля пошлин на все товары из Дании и ряда стран Евросоюза. По его словам, меры стали ответом на критику заявлений о намерении аннексировать Гренландию. Американский лидер уточнил, что тарифы будут действовать до достижения договоренности о покупке острова, а с 1 июня их ставка вырастет до 25%. Он также заявил, что США пытаются заключить такую сделку уже более 150 лет.