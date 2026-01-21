МИД России счел суверенным делом Молдавии решение покинуть СНГ

МИД России счел суверенным делом Молдавии решение покинуть СНГНо предупреждает о недальновидности такого поступка
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала намерение Молдавии денонсировать договоры в рамках СНГ. Она подтвердила, что в ведомстве это решение считают суверенным правом республики, однако предупредила – это долгий и непростой процесс.
Захарова отметила, что в самой Молдавии такие шаги уже расценивают как «очередное свидетельство недальновидности внешнеполитического курса молдавских властей». По словам дипломата, Кишинев делает «безоглядную ставку» на взаимодействие с Евросоюзом, обрывая многолетние связи на евразийском пространстве. Республика уже несколько лет дистанцируется от работы в СНГ: не участвует в заседаниях, не платит взносы и денонсирует отдельные соглашения.
Захарова отметила, что экономическое положение республики остается сложным. По данным на январь – ноябрь 2025 г., импорт превысил экспорт в четыре раза, а дефицит торгового баланса вырос почти на 30%. Реальные доходы населения снижаются, уровень бедности превысил 30%.
«По сути, социально-экономическая сфера Молдавии сейчас полностью зависит от внешнего, прежде всего есовского, финансирования», – отметила дипломат.
В то же время, по статистике СНГ, взаимная торговля стран-участниц за последние четыре года выросла на 18%, а ВВП Содружества в первом полугодии 2025 г. увеличился на 2,2%.
«Деструктивная политика Кишинева "рикошетит" прежде всего по жителям Молдавии, интересы которых приносятся в жертву геополитическим устремлениям Брюсселя. Результат этого антинародного курса виден уже сейчас: некогда процветавшая Молдавия становится территорией бесправия и нищеты», – подчеркнула она.
Ранее власти Молдавии официально запустили процесс выхода из содружества. 19 января министр иностранных дел Михай Попшой сообщил, что речь идет о денонсации Устава СНГ, Соглашения о создании Содружества и соответствующего приложения. После их официальной денонсации Молдавия перестанет быть юридическим членом организации.
Как отметила Захарова, процесс выхода, согласно уставу СНГ, может занять не менее года и потребует пересмотра более 200 международных договоров. Стране предстоит определить, из каких соглашений она выйдет, а какие сохранит. Таким образом, выход не станет «одномоментным шагом».