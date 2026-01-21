МИД России счел суверенным делом Молдавии решение покинуть СНГ

Захарова отметила, что в самой Молдавии такие шаги уже расценивают как «очередное свидетельство недальновидности внешнеполитического курса молдавских властей». По словам дипломата, Кишинев делает «безоглядную ставку» на взаимодействие с Евросоюзом, обрывая многолетние связи на евразийском пространстве. Республика уже несколько лет дистанцируется от работы в СНГ: не участвует в заседаниях, не платит взносы и денонсирует отдельные соглашения.