Путин проведет совещание с правительством по вопросам «Итогов года»

Основной темой встречи станет рассмотрение системных вопросов, которые поднимали граждане в ходе программы «Итоги года с Владимиром Путиным». Как пояснил Песков, «это именно те вопросы системные, которые ставили граждане и которые получилось уже систематизировать благодаря обработке всего массива вопросов». Он добавил, что работа по обращениям ведется в течение всего года. Песков напомнил, что этим также занимается Общероссийский народный фронт, правительство и лично Путин.