Путин проведет совещание с правительством по вопросам «Итогов года»
Президент России Владимир Путин проведет первое в 2026 г. плановое совещание с членами правительства. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Основной темой встречи станет рассмотрение системных вопросов, которые поднимали граждане в ходе программы «Итоги года с Владимиром Путиным». Как пояснил Песков, «это именно те вопросы системные, которые ставили граждане и которые получилось уже систематизировать благодаря обработке всего массива вопросов». Он добавил, что работа по обращениям ведется в течение всего года. Песков напомнил, что этим также занимается Общероссийский народный фронт, правительство и лично Путин.
По словам пресс-секретаря президента, на совещании «президент рассмотрит текущие вопросы, такие наиболее актуальные на сегодняшний день». Встреча пройдет в открытом режиме. Позднее, как сообщил Песков, не исключено оперативное совещание президента с постоянными членами Совета безопасности.
Песков объяснил, что два совещания с членами Совбеза на текущей неделе не значат, что случилось что-то «экстраординарное». «Такой график в целом применяется, но при необходимости такие совещания могут собираться в любой момент. Здесь никаких правил на этот счет нет. Это по решению главы государства», – сказал пресс-секретарь.
Остальные встречи в графике Путина носят непубличный характер, заключил Песков.
19 декабря в России состоялись «Итоги года» с Путиным, которые прошли в формате прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией. Мероприятие длилось 4 часа 27 минут, за это время президент успел рассказать про налоги, цены, меры поддержки семей, ход спецоперации и многое другое. В общей сложности россияне прислали ему более 3 млн обращений. Непосредственно в студии было озвучено 103 вопроса и затронуто 70 тем.