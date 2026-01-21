Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Кремль признал системную проблему с налогообложением малого бизнеса

На совещании с правительством Путин поднимет вопрос о мерах поддержки
Ведомости

На совещании с правительством РФ президент Владимир Путин поднимет вопрос о дополнительных мерах поддержки малого бизнеса, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Действительно, есть системная здесь проблема, которая не была принята во внимание, когда соответствующие изменения разрабатывались, это очевидно», – отметил он.

Песков также рассказал, что в Кремле знают ситуации с подмосковной пекарней «Машенька», владелец которой обращался на прямую линию с президентом в декабре 2025 г. По его словам, власти Московской области имеют контакты с бизнесменом.

Владелец пекарни «Машенька» Денис Максимов во время программы «Итоги года с Владимиром Путиным» рассказал, что раньше пользовался патентной системой и это было удобно. Теперь систему налогообложения усложнили – необходимо нанимать бухгалтера. Он отметил, что понимает, что время непростое, но предпринимателям было бы проще, если бы подняли плату за патент.

20 января Максимов рассказал, что планирует закрыть пекарню в мае. Бизнес остается нерентабельным из-за налоговой системы, заявил он.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте