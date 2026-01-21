Кремль признал системную проблему с налогообложением малого бизнеса

Кремль признал системную проблему с налогообложением малого бизнесаНа совещании с правительством Путин поднимет вопрос о мерах поддержки
На совещании с правительством РФ президент Владимир Путин поднимет вопрос о дополнительных мерах поддержки малого бизнеса, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Действительно, есть системная здесь проблема, которая не была принята во внимание, когда соответствующие изменения разрабатывались, это очевидно», – отметил он.
Песков также рассказал, что в Кремле знают ситуации с подмосковной пекарней «Машенька», владелец которой обращался на прямую линию с президентом в декабре 2025 г. По его словам, власти Московской области имеют контакты с бизнесменом.
Владелец пекарни «Машенька» Денис Максимов во время программы «Итоги года с Владимиром Путиным» рассказал, что раньше пользовался патентной системой и это было удобно. Теперь систему налогообложения усложнили – необходимо нанимать бухгалтера. Он отметил, что понимает, что время непростое, но предпринимателям было бы проще, если бы подняли плату за патент.
20 января Максимов рассказал, что планирует закрыть пекарню в мае. Бизнес остается нерентабельным из-за налоговой системы, заявил он.