Владелец подмосковной пекарни «Машенька» планирует ее закрыть

Максимов рассказал, что после того, как он задал вопрос с президенту Владимиру Путин на прямой линии, он общался с федеральными министрами и правительством Московской области. Ему предлагали программы субсидий и новое оборудование для пекарни. При этом бизнесмен отметил, что в налоговой системе для предпринимателей так ничего и не поменялось.