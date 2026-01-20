Владелец подмосковной пекарни «Машенька» планирует ее закрыть
Владелец пекарни в Люберцах Московской области «Машенька» Денис Максимов планирует закрыть бизнес в мае, сообщило «РИА Новости».
Причиной он назвал низкий сезон в конце мая. Бизнес остается нерентабельным из-за налоговой системы, заявил владелец пекарни.
Максимов рассказал, что после того, как он задал вопрос с президенту Владимиру Путин на прямой линии, он общался с федеральными министрами и правительством Московской области. Ему предлагали программы субсидий и новое оборудование для пекарни. При этом бизнесмен отметил, что в налоговой системе для предпринимателей так ничего и не поменялось.
Владелец пекарни во время программы «Итоги года с Владимиром Путиным» рассказал, что раньше пользовался патентной системой и это было удобно. Теперь систему налогообложения усложнили – необходимо нанимать бухгалтера. Он отметил, что понимает, что время непростое, но предпринимателям было бы проще, если бы подняли плату за патент.