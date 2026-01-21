Кремль сообщит о встрече Путина с представителями США
Кремль проинформирует о контактах президента РФ Владимира Путина с представителями США, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Пескова спросили, стоит ли ожидать в течение этой недели встречу Путина с американскими представителями.
«Если и когда это произойдет, мы вас проинформируем», – ответил представитель Кремля.
20 января на полях Всемирного экономического форума в Давосе состоялись переговоры спецпредставителя президента РФ Кирилла Дмитриева со спецпосланником США Стивом Уиткоффом и советником американского лидера Джаредом Кушнером. Встреча продолжалась более двух часов. Дмитриев после встречи с американской делегацией заявил, что все больше людей осознают правильность позиции России. Уиткофф охарактеризовал переговоры с Дмитриевым как позитивные.