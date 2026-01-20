Дмитриев: все больше людей понимают правильность позиции России
Спецпредставитель президента, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев после встречи с американской делегацией в Давосе заявил, что все больше людей осознают правильность позиции России. Его слова передает ТАСС.
«Встречи проходят конструктивно», – добавил он.
Ранее на полях Всемирного экономического форума состоялись переговоры Дмитриева со спецпосланником США Стивом Уиткоффом и советником американского президента Джаредом Кушнером. Встреча продолжалась более двух часов.
Уиткофф охарактеризовал переговоры со спецпредставителем российского лидера как позитивные.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков рассказал, что основными темами для обсуждения на встрече с американской делегацией станут торгово-экономические и инвестиционные вопросы.