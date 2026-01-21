Газета
Главная / Политика /

Песков подтвердил «Ведомостям» проведение переговоров с лидером Палестины

Аббас находится с визитом в Москве, отметил пресс-секретарь
Ведомости

В России с рабочим визитом находится президент Палестины Махмуд Аббас, рассказал «Ведомостям» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 22 января состоятся российско-палестинские переговоры.

«Да, я могу подтвердить, действительно, в Москве будет находиться с рабочим визитом президент Палестины Аббас», – сказал Песков, отвечая на вопрос, будет ли проведена встреча президента РФ Владимира Путина и Аббаса.

15 января ТАСС сообщал, что Аббас посетит Москву 21–22 января. Он рассчитывает на встречу с Путиным.

В прошлый раз Аббас посещал Москву в августе 2024 г. Он провел переговоры с Путиным и обсудил с ним ситуацию на Ближнем Востоке, включая войну в секторе Газа и перспективы урегулирования палестинской проблемы.

