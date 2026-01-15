Газета
Главная / Политика /

Глава Палестины посетит Россию 21 января

Ведомости

Глава палестинской администрации Махмуд Аббас посетит Москву 21–22 января. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на посольство Палестины в РФ.

Аббас рассчитывает на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.

В прошлый раз Аббас посещал Москву в августе 2024 г. Он провел переговоры с Путиным и обсудил с ним ситуацию на Ближнем Востоке, включая войну в секторе Газа и перспективы урегулирования палестинской проблемы.

14 января этого года спецпосланник президента США Стивен Уиткофф объявил о старте второй фазы урегулирования в секторе Газа. В рамках этого этапа будет создана переходная палестинская администрация в Газе, начнется восстановление анклава, а также разоружение палестинской группировки «Хамас».

