Уиткофф анонсировал встречу с Путиным 22 января

20 января на полях Всемирного экономического форума в Давосе прошли переговоры Уиткоффа со спецпредставителем президента РФ Кириллом Дмитриевым. Встреча длилась больше двух часов. В ней также участвовал зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер.