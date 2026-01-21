Уиткофф анонсировал встречу с Путиным 22 января
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что должен встретиться с российским лидером Владимиром Путиным 22 января. Об этом сообщил журналист Reuters Гай Фолконбридж в соцсети Х.
«Мы должны отправиться на встречу с Путиным в четверг», – заявил спецпосланник.
20 января на полях Всемирного экономического форума в Давосе прошли переговоры Уиткоффа со спецпредставителем президента РФ Кириллом Дмитриевым. Встреча длилась больше двух часов. В ней также участвовал зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер.
Уиткофф оценил переговоры как позитивные. Дмитриев заявил, что встречи в Давосе проходят конструктивно. По его словам, все больше людей осознают, что позиция России – правильная.