Госдума одобрила в первом чтении рост штрафов по экономическим статьям

11 ноября сообщалось, что правительство одобрило увеличение штрафов за преступления в сфере экономики. По данным судебного департамента при Верховном суде РФ, в 2021–2023 гг. по экономическим статьям были осуждены 3126 человек. Более половины из них получили штраф как основное наказание, при этом суды все чаще назначают суммы, близкие к верхним пределам санкций.