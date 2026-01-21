Госдума одобрила в первом чтении рост штрафов по экономическим статьям
Госдума приняла в первом чтении законопроект об увеличении штрафов по нескольким десяткам экономических преступлений. Об этом сообщили в нижней палате парламента.
Документ предусматривает повышение максимальных и минимальных размеров штрафов, назначаемых в качестве уголовного наказания, по широкому перечню составов. Среди них – причинение имущественного ущерба путем обмана и злоупотребления доверием, налоговые, валютные и таможенные преступления, неправомерные действия при банкротстве, нарушения при госзакупках, незаконная банковская деятельность, незаконное получение кредитов, ограничение конкуренции, злоупотребления при эмиссии ценных бумаг, неправомерное использование инсайдерской информации. А также производство и оборот немаркированной продукции и поддельных денег или ценных бумаг.
Максимальный штраф за мошенничество, связанное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательства и повлекшее значительный ущерб, предлагается увеличить с 300 000 до 500 000 руб. За незаконное осуществление предпринимательской деятельности без регистрации, лицензии или аккредитации верхний предел штрафа может вырасти с 300 000 до 1,5 млн руб.
Максимальный штраф за изготовление, хранение, перевозку или сбыт поддельных денег или ценных бумаг предлагается увеличить с 1 млн до 5 млн руб. За уклонение от уплаты налогов, сборов и страховых взносов организацией штраф может составить от 500 000 до 1,5 млн руб.
11 ноября сообщалось, что правительство одобрило увеличение штрафов за преступления в сфере экономики. По данным судебного департамента при Верховном суде РФ, в 2021–2023 гг. по экономическим статьям были осуждены 3126 человек. Более половины из них получили штраф как основное наказание, при этом суды все чаще назначают суммы, близкие к верхним пределам санкций.