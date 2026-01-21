В Японии перезапустили крупнейшую в мире АЭС «Кашивазаки-Карива»
Коммунальная компания Tokyo Electric Power (TEPCO) перезапустила первый реактор, шестой блок АЭС «Кашивазаки-Карива», крупнейшей атомной электростанции в мире. Об этом сообщает The New York Times (NYT).
Многие эксперты в области энергетики и представители власти убеждены, что ядерная энергия критически важна для удовлетворения растущего спроса на электричество, снижения затрат на коммунальные услуги и уменьшения зависимости Японии от импорта ископаемого топлива, пишет газета. Шестой блок «Кашивазаки-Карива», по данным NYT, производит достаточно электроэнергии для снабжения более 1 млн домов и преимущественно обслуживает столичный регион Токио.
Мэр города Кашивазаки Масахиро Сакурай поддержал возобновление работы блока после его соответствия строгим стандартам безопасности, установленным японским агентством по ядерной безопасности. Он отметил, что во время своей работы АЭС поддерживала экономику региона, создавая рабочие места для тысяч людей и генерируя налоговые поступления.
До 2011 г. атомная энергетика составляла около 30% энергопотребления Японии. После аварии на «Фукусиме» страна столкнулась с трудностями в развитии возобновляемых источников энергии, что привело к зависимости от импорта природного газа и угля для удовлетворения примерно двух третей своих энергетических потребностей. В 2025 г. Япония потратила почти $70 млрд на закупку сжиженного природного газа (СПГ) и угля.
Учитывая ограничения на использование возобновляемых источников и стремление Японии достичь углеродной нейтральности, «ядерная энергетика остается единственным практическим вариантом», заявил глава Института энергетической экономики Японии Тацуя Тэразава.
Впервые с 2011 г., отметил он, национальные опросы показали, что большинство граждан страны поддерживают перезапуск отключенных реакторов. Правительство Японии планирует увеличить долю ядерной энергетики в энергобалансе страны до 20% к 2030 г., что потребует перезапуска почти всех действующих станций.
Первый энергоблок АЭС «Кашивазаки-Карива» был введен в эксплуатацию в 1985 г. 16 июля 2007 г. в 19 км от станции произошло землетрясение магнитудой 6,8. На станции в этот момент работали четыре энергоблока, еще три находились на плановом обслуживании. В результате природного явления произошли подвижки грунта под реакторами, что привело к повреждению станции. Наиболее серьезным последствием стала утечка радиоактивной воды из резервуара для хранения отработанного топлива в зону общего доступа под шестым реактором.
В мае 2009 г. после завершения восстановительных и строительных работ, включая повышение сейсмоустойчивости, седьмой энергоблок был запущен в тестовом режиме, шестой блок — 26 августа того же года, а первый блок — 31 мая 2010 г. После происшествия на «Фукусиме-1» в 2011 г. все реакторы на станции «Касивадзаки-Карива» были остановлены.