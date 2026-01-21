В Японии перезапустили крупнейшую в мире АЭС «Кашивазаки-Карива»

Первый энергоблок АЭС «Кашивазаки-Карива» был введен в эксплуатацию в 1985 г. 16 июля 2007 г. в 19 км от станции произошло землетрясение магнитудой 6,8. На станции в этот момент работали четыре энергоблока, еще три находились на плановом обслуживании. В результате природного явления произошли подвижки грунта под реакторами, что привело к повреждению станции. Наиболее серьезным последствием стала утечка радиоактивной воды из резервуара для хранения отработанного топлива в зону общего доступа под шестым реактором.