Путин проводит первое в 2026 году совещание с правительством

Пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков говорил, что «это именно те вопросы системные, которые ставили граждане и которые получилось уже систематизировать благодаря обработке всего массива вопросов». Он добавил, что работа по обращениям ведется в течение всего года. Песков напомнил, что этим также занимаются Общероссийский народный фронт, правительство и лично Путин.