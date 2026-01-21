Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Путин проводит первое в 2026 году совещание с правительством

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства. Она проходит в режиме видеоконференции. Трансляцию заседания ведет Кремль.

Президент начал заседание с того, как регионы проходят зимний сезон, как работает энергетическая инфраструктура, обеспечивается подача электричества, тепла, воды в дома, на предприятия, в организации социальной сферы. После этого, озвучил Путин, будет затронута ситуация транспортной отрасли в связи с сильными снегопадами и низкими температурами в России.

Кроме того, на повестке дня – вопросы граждан, заданные во время программы «Итоги года с Владимиром Путиным», проведенной в конце декабря 2025 г.

Пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков говорил, что «это именно те вопросы системные, которые ставили граждане и которые получилось уже систематизировать благодаря обработке всего массива вопросов». Он добавил, что работа по обращениям ведется в течение всего года. Песков напомнил, что этим также занимаются Общероссийский народный фронт, правительство и лично Путин.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте