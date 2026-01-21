Путин призвал усовершенствовать систему поддержки семей с детьми
Правительство России, а также власти регионов должны постоянно совершенствовать систему, которая поддерживает семьи с детьми, заявил президент РФ Владимир Путин во время совещания с членами правительства.
«Все меры, которые мы реализуем в демографической сфере, в части поддержки семей с детьми, должны опираться на мнение граждан <...>. На этой основе и правительство, и коллеги в субъектах Федерации должны постоянно совершенствовать систему поддержки семей с детьми, дополнять и донастраивать ее», – сказал он.
По мнению главы государства, только в такой ситуации демографическая политика в России будет показывать ощутимые итоги. Путин подчеркнул, что это ключевая стратегическая задача, которая стоит перед страной.
5 января российский лидер поручил принять меры по повышению поддержки семей с детьми. Тогда речь шла, в частности, об улучшении их жилищных условий в зависимости от количества детей в семье. Поручения получило правительство РФ по итогам Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам, состоявшегося 8 декабря 2025 г.