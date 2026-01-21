Путин призвал усовершенствовать систему поддержки семей с детьми

«Все меры, которые мы реализуем в демографической сфере, в части поддержки семей с детьми, должны опираться на мнение граждан <...>. На этой основе и правительство, и коллеги в субъектах Федерации должны постоянно совершенствовать систему поддержки семей с детьми, дополнять и донастраивать ее», – сказал он.