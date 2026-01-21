Путин: с застройщиками необходимо вести системную работу на уровне властей
С застройщиками нужно проводить системную работу на уровне местных и региональных властей, строительных и снабжающих организаций и федерального законодательства, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с правительством.
«Ключи от купленных квартир должны выдаваться вовремя», – подчеркнул он.
Президент напомнил, что 1 января был отменен мораторий на штрафы для застройщиков за нарушение сроков сдачи жилья.
24 декабря 2025 г. Путин также обсуждал эту тему с членами правительства. Тогда он заявил, что мораторий был введен в период пандемии и с тех пор несколько раз продлевался. По его словам, текущая ситуация на рынке жилья больше не требует такой меры поддержки.