Трамп заявил о «прекрасных отношениях» с Си и Путиным

По словам Трампа, он всегда поддерживал хорошие личные контакты с обоими лидерами и с уважением относится к тому, что Си сделал для развития Китая. Американский президент отметил, что отношения с Пекином осложнились после начала пандемии коронавируса, когда он использовал формулировку «китайский вирус», однако позже согласился изменить риторику после просьбы китайской стороны.