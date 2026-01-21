Газета
Главная / Политика /

Трамп заявил о «прекрасных отношениях» с Си и Путиным

Ведомости

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него «прекрасные отношения» с лидерами крупнейших мировых держав – председателем КНР Си Цзиньпином и президентом России Владимиром Путиным. Такое заявление он сделал на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

По словам Трампа, он всегда поддерживал хорошие личные контакты с обоими лидерами и с уважением относится к тому, что Си сделал для развития Китая. Американский президент отметил, что отношения с Пекином осложнились после начала пандемии коронавируса, когда он использовал формулировку «китайский вирус», однако позже согласился изменить риторику после просьбы китайской стороны.

«Почему у нас должны быть из-за этого проблемы?» – сказал Трамп.

19 января The Guardian писала, что приглашение Путина войти в международный «Совет мира» по сектору Газа свидетельствует о благожелательном отношении президента США к российскому лидеру.

