Главная / Политика /

Средства ПВО уничтожили 32 беспилотника за день

Ведомости

В период с 9:00 до 18:00 мск дежурные средства ПВО уничтожили 32 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ.

Больше всего – 21 дрон – перехватили над акваторией Азовского моря. Над Черным морем сбили четыре беспилотника.

По два БПЛА уничтожили над Крымом и Курской областью, сообщило оборонное ведомство. Над Брянской областью, Краснодарским краем и территорией Татарстана перехватили по одному дрону.

По данным Минобороны РФ, за ночь средства ПВО сбили в небе над российскими регионами 75 украинских беспилотников. Наибольшее число сбитых БПЛА пришлось на территорию Краснодарского края – 45 единиц. Еще девять беспилотников были ликвидированы в Орловской области, семь – над Черным морем. По три БПЛА российские военные сбили в Ростовской области и Крыму, по два – в Астраханской, Брянской и Курской областях. По одному беспилотнику было нейтрализовано в Воронежской области и над Азовским морем.

