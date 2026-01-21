Средства ПВО уничтожили 32 беспилотника за день

По данным Минобороны РФ, за ночь средства ПВО сбили в небе над российскими регионами 75 украинских беспилотников. Наибольшее число сбитых БПЛА пришлось на территорию Краснодарского края – 45 единиц. Еще девять беспилотников были ликвидированы в Орловской области, семь – над Черным морем. По три БПЛА российские военные сбили в Ростовской области и Крыму, по два – в Астраханской, Брянской и Курской областях. По одному беспилотнику было нейтрализовано в Воронежской области и над Азовским морем.