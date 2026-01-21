Решетников представил Путину план развития подмосковной пекарни «Машенька»

Из-за того что бизнес относится к сфере общественного питания, Максимов может воспользоваться освобождением от уплаты НДС при условии выплаты зарплаты на уровне средней по отрасли для Подмосковья за прошлый год. Также, по словам Решетникова, он может получить льготную ставку по страховым взносам в размере 15%, так как общепит относится к отраслям экономики предложений. Для этого Максимов должен поднять зарплату, так как сейчас она существенно ниже средней.