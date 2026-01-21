Решетников представил Путину план развития подмосковной пекарни «Машенька»
Министр экономического развития РФ Максим Решетников в ходе совещания правительства рассказал президенту России Владимиру Путину, какие есть варианты у владельца подмосковной пекарни «Машенька» Дениса Максимова. Об этом сообщил Кремль.
Из-за того что бизнес относится к сфере общественного питания, Максимов может воспользоваться освобождением от уплаты НДС при условии выплаты зарплаты на уровне средней по отрасли для Подмосковья за прошлый год. Также, по словам Решетникова, он может получить льготную ставку по страховым взносам в размере 15%, так как общепит относится к отраслям экономики предложений. Для этого Максимов должен поднять зарплату, так как сейчас она существенно ниже средней.
Согласно второму варианту, предприниматель может сменить свой ОКВЭД (общероссийский классификатор видов экономической деятельности), чтобы получить льготу по тарифу страховых взносов 7,6% как производственное предприятие. Так можно поступить, ведь основа деятельности пекарни – пищевое предприятие.
Решетников отметил, что конкретно Максимов может получить льготу по упрощенной системе от Московской области.
Максимов во время программы «Итоги года с Владимиром Путиным» рассказал, что раньше пользовался патентной системой и это было удобно. Теперь систему налогообложения усложнили – необходимо нанимать бухгалтера. Он отметил, что понимает, что время непростое, но предпринимателям было бы проще, если бы подняли плату за патент. 20 января Максимов рассказал, что планирует закрыть пекарню в мае. Бизнес остается нерентабельным из-за налоговой системы, заявил он.