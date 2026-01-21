Газета
Путин попросил продлить часы работы детсадов и ясельных групп

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин попросил продлить часы работы детских садов и ясельных групп, чтобы способствовать более раннему выходу женщин из декрета. Об этом он заявил на совещании с членами правительства, передает Кремль.

«Очень важно для женщины после рождения ребенка как можно быстрее вернуться на работу, не потерять квалификацию», – сказал президент.

Путин отметил, что граждане часто говорят об этой проблеме. Российский лидер отметил, что ее решение не требует огромных вложений со стороны государства. Он попросил держать ситуацию с детсадами и яслями на контроле.

19 января зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Наталья Москвитина выступила с предложением, что детские сады должны работать до 20:00, так как график сильно устарел.

