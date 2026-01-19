Работу детсадов предложили продлить до 20:00
Детские сады должны работать до 20:00. С такой инициативой выступил зампредседателя комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Наталья Москвитина, передает «РИА Новости».
График детсадов «сильно устарел», считают в ОП. По словам Москвитиной, их работа часто заканчивается раньше рабочего дня родителей, которым при освобождении, например, около 19:00 требуется время на дорогу.
Работать до 20:00 могут нянечки и младший персонал, которые должны обеспечить безопасность ребенка и возможность его находиться вне дома.
«Ведомости» со ссылкой на данные Счетной палаты (СП) писали летом 2025 г., что в каждой второй школе, построенной в 2019–2024 гг., учится больше детей, чем допускает вместимость здания. Аналогичную тенденцию выявили и с детскими садами – из построенных за тот же период 1164 учреждений почти половина – 47,5% – уже укомплектованы более чем на 100% от заявленной проектной мощности.
Среди школ и детсадов при этом есть и слабо загруженные объекты. Например, с заполняемостью 50–75% работают 9,3% от всех анализируемых школ, а менее половины возможных учебных мест используют 8,4% учреждений. Для садов эти показатели равны 8,8% и 7,1% соответственно.