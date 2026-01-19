Работу детсадов предложили продлить до 20:00

«Ведомости» со ссылкой на данные Счетной палаты (СП) писали летом 2025 г., что в каждой второй школе, построенной в 2019–2024 гг., учится больше детей, чем допускает вместимость здания. Аналогичную тенденцию выявили и с детскими садами – из построенных за тот же период 1164 учреждений почти половина – 47,5% – уже укомплектованы более чем на 100% от заявленной проектной мощности.