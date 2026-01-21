Газета
Главная / Политика /

Средства ПВО сбили 52 украинских беспилотника за два часа

Ведомости

С 18:00 до 20:00 мск дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 52 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа, сообщило Минобороны РФ.

Из них 36 единиц было уничтожено над акваторией Азовского моря, а восемь – над Черным морем. По четыре беспилотника перехватили над территориями Крыма и Краснодарского края.

Росавиация ограничила работу аэропортов Краснодара «Пашковский», Сочи и Геленджика для обеспечения безопасности гражданского авиасообщения.

По данным оборонного ведомства, в период с 9:00 до 18:00 мск дежурные средства ПВО уничтожили 32 украинских дрона. Больше всего – 21 дрон – перехватили над акваторией Азовского моря. Над Черным морем сбили четыре беспилотника.

