Три человека погибли в ходе атаки ВСУ на портовые терминалы в Краснодарском крае
В результате массированной атаки украинских беспилотников на портовые терминалы в поселке Волна Темрюкского района Краснодарского края, предварительно, погибли три человека, еще восемь пострадали. Об этом сообщил Telegram-канал оперативного штаба региона.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев написал в своем Telegram-канале, что всем раненым будет оказана необходимая медпомощь. При необходимости их доставят в лечебные учреждения краевого центра.
По информации главы региона, на территории терминалов произошел пожар, загорелись четыре резервуара с нефтепродуктами. К ликвидации последствий привлекли 97 человек и 29 единиц техники, в том числе сотрудников МЧС РФ.
С 18:00 до 20:00 мск 21 января дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 52 украинских БПЛА над регионами РФ. Четыре из них сбили над Краснодарским краем.