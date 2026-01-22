Дмитриев предположил, что следующая сделка США может касаться покупки Канады
Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому взаимодействию с иностранными государствами Кирилл Дмитриев высказал предположение, что следующей сделкой США после Гренландии может стать Канада. Об этом он написал в соцсети X.
«Канада будет следующей?» — написал Дмитриев.
Так он отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа о скором представлении сделки по Гренландии.
Американский лидер неоднократно заявлял, что Гренландия должна войти в состав Соединенных Штатов. Выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, он заявил, что Вашингтон добивается начала переговоров о приобретении датской территории. «Это не будет угрозой для НАТО. Это значительно повысит безопасность всего альянса», – сказал Трамп, уточнив, что США хотят получить остров для создания системы ПРО «Золотой купол» и сдерживания «опасных противников».