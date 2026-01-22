Газета
Главная / Политика /

В Раде указали на постановочное фото Зеленского на совещании при блэкауте

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский сидел за стационарным компьютером в якобы обесточенном кабинете. На это обратил внимание депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

Ранее Зеленский опубликовал в своем Telegram-канале фото, где он дистанционно участвует в совещании в затемненном кабинете.

«Смешнее всего, что есть на этом фото. Это то, что Зеленский смотрит в стационарный (!) компьютер, работающий только от электричества», – написал Гончаренко.

Утром 20 января украинская энергетическая компания ДТЭК сообщала, что после ночной атаки электроэнергии лишились 335 000 домохозяйств Киева. По данным украинского издания «Страна», более 75% территории Киева осталось без света. Отключения наблюдаются во всех районах столицы.

