В Раде указали на постановочное фото Зеленского на совещании при блэкауте
Президент Украины Владимир Зеленский сидел за стационарным компьютером в якобы обесточенном кабинете. На это обратил внимание депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.
Ранее Зеленский опубликовал в своем Telegram-канале фото, где он дистанционно участвует в совещании в затемненном кабинете.
«Смешнее всего, что есть на этом фото. Это то, что Зеленский смотрит в стационарный (!) компьютер, работающий только от электричества», – написал Гончаренко.
Утром 20 января украинская энергетическая компания ДТЭК сообщала, что после ночной атаки электроэнергии лишились 335 000 домохозяйств Киева. По данным украинского издания «Страна», более 75% территории Киева осталось без света. Отключения наблюдаются во всех районах столицы.