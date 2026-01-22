Газета
Трамп может предложить жителям Гренландии по миллиону долларов

Ведомости

Американский лидер Дональд Трамп обдумывает предложение жителям Гренландии в размере $1 млн каждому, если они проголосуют за присоединение к США. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным издания, офицеры НАТО обсуждали соглашение, согласно которому Дания уступит США «небольшие участки территории Гренландии», где они смогут построить военные базы.

Согласно информации источников Axios, рамочное соглашение по Гренландии, которое Трамп и генсек НАТО Марк Рютте обсуждали 21 января, включает принцип уважения суверенитета Дании над островом. После переговоров с Рютте, где генсек альянса изложил предложенную структуру, Трамп заявил, что не станет вводить пошлины на восемь европейских союзников 1 февраля за противодействие его претензиям на Гренландию. По его словам, если соглашение будет достигнуто на условиях, которые обсуждали он и Рютте, весь гренландский кризис будет урегулирован.

Трамп не раз говорил, что Гренландия должна стать частью США. На Всемирном экономическом форуме в Давосе он заявил, что Вашингтон добивается начала немедленных переговоров о приобретении территории. Глава Белого дома уточнил, что США хотят получить остров для создания системы ПРО «Золотой купол» и сдерживания «опасных противников».

