Политика

В Москве арестовали агента молдавских спецслужб

В Москве арестован агент молдавских спецслужб, прибывший в Россию для выполнения заданий в ущерб безопасности страны. Об этом «РИА Новости» сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

Согласно данным следствия, гражданин России приехал в столицу в декабре 2025 г. Он, по данным ведомства, собирался выполнить задания Службы информации и безопасности Молдавии, чтобы навредить безопасности РФ. При подготовке одного из таких дел мужчина был задержан сотрудниками ФСБ.

В изъятых средствах связи обнаружена переписка с сотрудником молдавской спецслужбы, которая является доказательством преступления. Следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело по ст. 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством). Мужчину заключили под стражу, он дает признательные показания. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

В ЦОС ФСБ сообщают, что это уже не первый случай, когда спецслужбы Молдавии используют агентов в России. В мае 2025 г. в Москве задержали двоих агентов молдавской разведки, которые въехали в страну по поддельным документам.

15 января Центр общественных связей ФСБ России сообщил, что сотрудник британских спецслужб работал под прикрытием в посольстве страны в Москве. Он находился на должности второго секретаря административно-хозяйственного отдела диппредставительства. Предполагаемая личность агента – Дэвис Гарет Самьюэль.

