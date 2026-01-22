Газета
Главная / Политика /

Три человека погибли на юго-востоке Австралии во время стрельбы

Ведомости

Три человека погибли, один был ранен в результате стрельбы в городе Лейк-Карджеллиго на юго-востоке Австралии. Об этом сообщает ABC News.

По данным полиции, стрелок, открывший огонь, может все еще находиться на свободе.

Погибшими стали две женщины и один мужчина. Еще один мужчина был доставлен в больницу в тяжелом, но стабильном состоянии. Место происшествия оцеплено, начато расследование. Власти разослали SMS-оповещение всем жителям города с призывом оставаться в помещениях.

14 декабря на пляже Бонди в Сиднее двое вооруженных мужчин открыли стрельбу по участникам мероприятия, посвященного празднованию Хануки. В результате атаки погибли 16 человек, включая одного из нападавших, еще 42 человека были доставлены в больницы.

