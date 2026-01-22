Три человека погибли на юго-востоке Австралии во время стрельбы

Погибшими стали две женщины и один мужчина. Еще один мужчина был доставлен в больницу в тяжелом, но стабильном состоянии. Место происшествия оцеплено, начато расследование. Власти разослали SMS-оповещение всем жителям города с призывом оставаться в помещениях.