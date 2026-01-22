Рютте: вопрос о принадлежности Гренландии не обсуждался с Трампом в Давосе
На встрече с президентом США Дональдом Трампом в Давосе не рассматривался вопрос о принадлежности Гренландии. Речь шла только о ее безопасности, заявил генсек НАТО Марк Рютте в интервью Bloomberg TV.
«Это мы не обсуждали вообще, мы говорили о том, как защитить Гренландию», – сказал Рютте (цитата по ТАСС).
По данным источников Axios, рамочное соглашение по Гренландии, которое Трамп и Рютте обсуждали 21 января, включает принцип уважения суверенитета Дании над островом. После переговоров с Рютте глава Белого дома заявил, что не станет вводить пошлины в отношении восьми европейских союзников 1 февраля за противодействие его претензиям на Гренландию. По его словам, если соглашение будет достигнуто на условиях, которые обсуждали он и Рютте, весь гренландский кризис будет урегулирован.
На Всемирном экономическом форуме в Давосе Трамп заявил, что Вашингтон добивается начала немедленных переговоров о приобретении территории. По его словам, США хотят получить остров для создания системы ПРО «Золотой купол» и сдерживания «опасных противников».