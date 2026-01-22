Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Курский губернатор Хинштейн попал в больницу после ДТП

Ведомости

Губернатор Курской области Александр Хинштейн попал в ДТП, сообщил он в Telegram-канале. Инцидент произошел в Конышевском районе, где глава региона планировал рабочий визит.

По словам Хинштейна, машину занесло на сложном участке дороги из-за непростых погодных условий и выбросило на обочину. В настоящее время губернатор находится в больнице. «Все обошлось без серьезных последствий. Пострадавших нет, с другими машинами не столкнулись», – написал он.

Глава региона принес извинения жителям, с которыми не смог встретиться, и пообещал наверстать запланированные мероприятия после восстановления.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её