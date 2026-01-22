Курский губернатор Хинштейн попал в больницу после ДТП
Губернатор Курской области Александр Хинштейн попал в ДТП, сообщил он в Telegram-канале. Инцидент произошел в Конышевском районе, где глава региона планировал рабочий визит.
По словам Хинштейна, машину занесло на сложном участке дороги из-за непростых погодных условий и выбросило на обочину. В настоящее время губернатор находится в больнице. «Все обошлось без серьезных последствий. Пострадавших нет, с другими машинами не столкнулись», – написал он.
Глава региона принес извинения жителям, с которыми не смог встретиться, и пообещал наверстать запланированные мероприятия после восстановления.