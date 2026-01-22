WSJ узнало, что получат США в рамках сделки по Гренландии
Соединенные Штаты могут получить приоритетное право на инвестиции в минеральные ресурсы Гренландии в рамках возможного соглашения. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц, знакомых с переговорами.
Эта мера направлена на блокирование доступа России и Китая к богатым полезным ископаемым территории. Сделка, обсуждаемая после встречи президента США Дональда Трампа с генсеком НАТО Марком Рютте в Давосе, также может включать размещение американских войск на базах в Гренландии и усиление европейских мер по арктической безопасности. В обмен США снимут угрозы введения пошлин для европейских союзников.
Ранее Трамп заявил, что на встрече с Рютте была «заложена основа будущего соглашения по Гренландии». Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт подтвердила, что если сделка состоится, США «добьются всех своих стратегических целей в отношении Гренландии, с минимальными затратами и навсегда». Дания, управляющая островом, была проинформирована о переговорах.
22 января Axios писал, что рамочное соглашение по Гренландии, которое Трамп и Рютте обсуждали 21 января, включает принцип уважения суверенитета Дании над островом. После переговоров с Рютте, где генсек альянса изложил предложенную структуру, Трамп заявил, что не станет вводить пошлины на восемь европейских союзников 1 февраля за противодействие его претензиям на Гренландию. По его словам, если соглашение будет достигнуто на условиях, которые обсуждали он и Рютте, весь гренландский кризис будет урегулирован.
Трамп не раз говорил, что Гренландия должна стать частью США. На Всемирном экономическом форуме в Давосе он заявил, что Вашингтон добивается начала немедленных переговоров о приобретении территории. Глава Белого дома уточнил, что США хотят получить остров для создания системы ПРО «Золотой купол» и сдерживания «опасных противников».