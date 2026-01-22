WSJ узнало, что получат США в рамках сделки по Гренландии

22 января Axios писал, что рамочное соглашение по Гренландии, которое Трамп и Рютте обсуждали 21 января, включает принцип уважения суверенитета Дании над островом. После переговоров с Рютте, где генсек альянса изложил предложенную структуру, Трамп заявил, что не станет вводить пошлины на восемь европейских союзников 1 февраля за противодействие его претензиям на Гренландию. По его словам, если соглашение будет достигнуто на условиях, которые обсуждали он и Рютте, весь гренландский кризис будет урегулирован.