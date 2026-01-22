Газета
Главная / Политика /

Трамп: почти все страны НАТО повысят расходы на оборону до 5% ВВП

Ведомости

Все страны – члены НАТО, за исключением Испании, обязались повысить свои расходы на оборону до 5% от ВВП. Об этом президент США Дональд Трамп заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Он выразил недоумение по поводу позиции Испании и подчеркнул, что намерен обсудить этот вопрос с представителями страны. 

«Наверное, они хотят получить все бесплатно? Нам придется поговорить с Испанией», – добавил Трамп (цитата по РБК).

Трамп предупредил Испанию о пошлинах из‑за оборонных расходов ниже 5% ВВП

Политика / Международные новости

Страны – участницы НАТО взяли на себя обязательство выделять 5% ВВП на оборону к 2035 г. летом этого года. Согласно тексту декларации, к 2035 г. они станут ежегодно выделять не менее 3,5% ВВП для покрытия основных оборонных потребностей и достижения целевых показателей НАТО, а также будут направлять до 1,5% ВВП ежегодно на защиту критически важной инфраструктуры и укрепление оборонно-промышленной базы.

Премьер-министр Испании Педро Санчес не согласился с обязательством. Europa Press в июне писала, что Санчес направил письмо генеральному секретарю НАТО Марку Рютте, где попросил сделать исключение для Испании и установить правило необязательным. Испанский премьер указывал, что Мадрид может получить дополнительные расходы в размере 80 млрд евро.

