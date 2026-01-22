Трамп: почти все страны НАТО повысят расходы на оборону до 5% ВВП

Страны – участницы НАТО взяли на себя обязательство выделять 5% ВВП на оборону к 2035 г. летом этого года. Согласно тексту декларации, к 2035 г. они станут ежегодно выделять не менее 3,5% ВВП для покрытия основных оборонных потребностей и достижения целевых показателей НАТО, а также будут направлять до 1,5% ВВП ежегодно на защиту критически важной инфраструктуры и укрепление оборонно-промышленной базы.