Трамп: почти все страны НАТО повысят расходы на оборону до 5% ВВП
Все страны – члены НАТО, за исключением Испании, обязались повысить свои расходы на оборону до 5% от ВВП. Об этом президент США Дональд Трамп заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
Он выразил недоумение по поводу позиции Испании и подчеркнул, что намерен обсудить этот вопрос с представителями страны.
Страны – участницы НАТО взяли на себя обязательство выделять 5% ВВП на оборону к 2035 г. летом этого года. Согласно тексту декларации, к 2035 г. они станут ежегодно выделять не менее 3,5% ВВП для покрытия основных оборонных потребностей и достижения целевых показателей НАТО, а также будут направлять до 1,5% ВВП ежегодно на защиту критически важной инфраструктуры и укрепление оборонно-промышленной базы.
Премьер-министр Испании Педро Санчес не согласился с обязательством. Europa Press в июне писала, что Санчес направил письмо генеральному секретарю НАТО Марку Рютте, где попросил сделать исключение для Испании и установить правило необязательным. Испанский премьер указывал, что Мадрид может получить дополнительные расходы в размере 80 млрд евро.