Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

НАТО проведет военные учения в Арктике в ближайшие месяцы

Ведомости

НАТО планирует провести серию военных учений и тренировочных мероприятий в Арктическом регионе в ближайшие месяцы. Об этом заявил глава военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне, пишет CGTN Europe в соцсети Х.

Конкретные сроки, масштаб и цели предстоящих учений не уточняются.

22 января генсек НАТО Марк Рютте дал комментарии после встречи с президентом США Дональдом Трампом, на которой, по его словам, стороны не обсуждали суверенитет Гренландии, а сосредоточились на совместных усилиях НАТО по защите Арктического региона. «Мы оба согласились, что, когда речь идет о НАТО и о том, что НАТО может сделать коллективно для безопасности всего Арктического региона, включая Гренландию, нужно работать над этой частью вопроса», – сказал глава НАТО.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь