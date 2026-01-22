НАТО проведет военные учения в Арктике в ближайшие месяцы

22 января генсек НАТО Марк Рютте дал комментарии после встречи с президентом США Дональдом Трампом, на которой, по его словам, стороны не обсуждали суверенитет Гренландии, а сосредоточились на совместных усилиях НАТО по защите Арктического региона. «Мы оба согласились, что, когда речь идет о НАТО и о том, что НАТО может сделать коллективно для безопасности всего Арктического региона, включая Гренландию, нужно работать над этой частью вопроса», – сказал глава НАТО.