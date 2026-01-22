Власти ФРГ вышлют заместителя военного атташе посольства РФ
Германия объявила персоной нон грата заместителя военного атташе посольства России в Берлине и обязала его покинуть страну в течение 72 часов. Об этом пишет Der Spiegel. Этот шаг последовал после ареста предполагаемой шпионки, которая, по данным следствия, якобы передавала ему секретные данные.
Мера была объявлена в ходе встречи в МИД Германии, куда был вызван российский посол. Дипломату сообщили, что сотрудник посольства на самом деле работал на российские спецслужбы и, как утверждается, руководил задержанной. Одновременно федеральная прокуратура Германии арестовала по подозрению в «разведывательной агентурной деятельности» гражданку Германии украинского происхождения Илону В. Ей вменяется сбор с 2023 г. военной информации, включая данные об объектах оборонной промышленности, испытаниях беспилотников и поставках вооружений на Украину, и передача ее контактному лицу в российском посольстве.
По данным Der Spiegel, предполагаемая шпионка собирала информацию, посещая «громкие политические мероприятия» под видом советника, а также через контакты с двумя мужчинами, связанными с министерством обороны ФРГ. У них были проведены обыски, но аресты не последовали.
12 декабря 2025 г. российский посол в Германии Сергей Нечаев был вызван в министерство иностранных дел ФРГ в связи с обвинениями Берлина в адрес Москвы по поводу кибератаки на Немецкую службу управления воздушным движением (DFS).