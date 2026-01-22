Власти ФРГ вышлют заместителя военного атташе посольства РФ

Мера была объявлена в ходе встречи в МИД Германии, куда был вызван российский посол. Дипломату сообщили, что сотрудник посольства на самом деле работал на российские спецслужбы и, как утверждается, руководил задержанной. Одновременно федеральная прокуратура Германии арестовала по подозрению в «разведывательной агентурной деятельности» гражданку Германии украинского происхождения Илону В. Ей вменяется сбор с 2023 г. военной информации, включая данные об объектах оборонной промышленности, испытаниях беспилотников и поставках вооружений на Украину, и передача ее контактному лицу в российском посольстве.