Политика

Посол России в Германии вызван в МИД из-за обвинений кибератаке

Ведомости

Российский посол в Германии Сергей Нечаев был вызван в министерство иностранных дел ФРГ в связи с обвинениями Берлина в адрес Москвы по поводу кибератаки на Немецкую службу управления воздушным движением (DFS). Об этом сообщил представитель МИД Германии, передает Berlin Zeitung.

В Берлине заявили, что Россия пыталась повлиять на итоги последних федеральных выборов и продолжает дестабилизировать внутреннюю ситуацию в Германии. По мнению правительства ФРГ, цель таких действий – расколоть немецкое общество и подорвать доверие к государственным институтам.

Российские власти пока эти обвинения не комментировали.

19 ноября офис контроля за иностранными активами США обновил санкционный список, включив в него пять физических лиц и семь российских организаций в рамках мер, связанных с кибербезопасностью. 

