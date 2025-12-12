Посол России в Германии вызван в МИД из-за обвинений кибератаке

Российский посол в Германии Сергей Нечаев был вызван в министерство иностранных дел ФРГ в связи с обвинениями Берлина в адрес Москвы по поводу кибератаки на Немецкую службу управления воздушным движением (DFS). Об этом сообщил представитель МИД Германии, передает Berlin Zeitung.