Главная / Политика /

Трамп допустил новый шатдаун в США

Ведомости

Президент США Дональд Трамп высказал беспокойство о возможной новой приостановке работы правительства из-за действий Демократической партии. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox Business.

Американский лидер также отметил, что предыдущий шатдаун обошелся Вашингтону очень дорого и негативно повлиял на экономику страны, не позволив ей достичь еще более высоких показателей.

Шатдаун в США начался 1 октября 2025 г. Конгресс не одобрил годовой бюджет и временное финансирование, так как республиканцам во главе с Трампом и демократам не удалось прийти к согласию по вопросу принятия временного финансирования.

11 ноября сенат США проголосовал за прекращение приостановки работы правительства. CNN сообщал, что «небольшая группа демократов» вместе с республиканцами проголосовала за выделение средств на возобновление работы федерального правительства, не поддержав при этом требование своей партии о продлении расширенных субсидий в рамках закона о доступном медобслуживании.

