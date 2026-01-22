Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

США не будут предоставлять гарантии безопасности нефтяным компаниям в Венесуэле

Ведомости

Соединенные Штаты не планируют предоставлять гарантии безопасности американским нефтяным компаниям, которые могут начать деятельность в Венесуэле. Об этом заявил министр энергетики США Крис Райт в интервью Bloomberg Television.

«Мы не собираемся вмешиваться и обеспечивать безопасность на местах для людей в Венесуэле. Нефтегазовые компании работают по всему миру в самых разных условиях, они хорошо знакомы с этими вызовами», – сказал Райт.

Райт отметил, что контроль США над венесуэльскими нефтяными фондами дает «огромные рычаги влияния» для снижения уровня преступности и улучшения условий для бизнеса. Но, по его словам, для крупных долгосрочных инвестиций потребуется установление представительного правительства и реформа законодательства в стране.

Министр добавил, что первыми в Венесуэлу придут компании-первопроходцы, готовые к высоким рискам, в то время как более масштабные проекты будут ждать стабилизации обстановки.

15 января CNN писало, что Соединенные Штаты завершили первую продажу венесуэльской нефти на сумму $500 млн. Как отмечает издание, решение о продаже стало частью планов президента США Дональда Трампа получить доступ к обширным нефтяным запасам страны после военной операции и захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро в начале января. На прошлой неделе Трамп заявил, что нефтяная промышленность готова инвестировать не менее $100 млрд в восстановление разрушенного энергетического сектора Венесуэлы.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь