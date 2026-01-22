США не будут предоставлять гарантии безопасности нефтяным компаниям в Венесуэле
Соединенные Штаты не планируют предоставлять гарантии безопасности американским нефтяным компаниям, которые могут начать деятельность в Венесуэле. Об этом заявил министр энергетики США Крис Райт в интервью Bloomberg Television.
«Мы не собираемся вмешиваться и обеспечивать безопасность на местах для людей в Венесуэле. Нефтегазовые компании работают по всему миру в самых разных условиях, они хорошо знакомы с этими вызовами», – сказал Райт.
Райт отметил, что контроль США над венесуэльскими нефтяными фондами дает «огромные рычаги влияния» для снижения уровня преступности и улучшения условий для бизнеса. Но, по его словам, для крупных долгосрочных инвестиций потребуется установление представительного правительства и реформа законодательства в стране.
Министр добавил, что первыми в Венесуэлу придут компании-первопроходцы, готовые к высоким рискам, в то время как более масштабные проекты будут ждать стабилизации обстановки.
15 января CNN писало, что Соединенные Штаты завершили первую продажу венесуэльской нефти на сумму $500 млн. Как отмечает издание, решение о продаже стало частью планов президента США Дональда Трампа получить доступ к обширным нефтяным запасам страны после военной операции и захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро в начале января. На прошлой неделе Трамп заявил, что нефтяная промышленность готова инвестировать не менее $100 млрд в восстановление разрушенного энергетического сектора Венесуэлы.