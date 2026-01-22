Зеленский позитивно оценил встречу с Трампом в Давосе
Президент Украины Владимир Зеленский назвал «хорошей, продуктивной и содержательной» свою встречу с президентом США Дональдом Трампом, которая состоялась в Давосе в рамках Всемирного экономического форума. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«Обсудили работу команд, и фактически каждый день – встречи или общение. Документы подготовлены еще больше. Говорили сегодня и о ПВО для Украины – предыдущая встреча с президентом Трампом помогла защите неба. И надеюсь, что в этот раз тоже усилимся», – сообщил Зеленский.
Украинский лидер поблагодарил Трампа за предыдущий пакет поставок ракет для систем противовоздушной обороны и запросил дополнительные поставки.
Трамп после встречи с Зеленским сообщил, что конфликт России и Украины должен закончиться. Президенты разговаривали около часа. Их переговоры прошли за закрытыми дверями.