Политика

Зеленский позитивно оценил встречу с Трампом в Давосе

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский назвал «хорошей, продуктивной и содержательной» свою встречу с президентом США Дональдом Трампом, которая состоялась в Давосе в рамках Всемирного экономического форума. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Обсудили работу команд, и фактически каждый день – встречи или общение. Документы подготовлены еще больше. Говорили сегодня и о ПВО для Украины – предыдущая встреча с президентом Трампом помогла защите неба. И надеюсь, что в этот раз тоже усилимся», – сообщил Зеленский.

Украинский лидер поблагодарил Трампа за предыдущий пакет поставок ракет для систем противовоздушной обороны и запросил дополнительные поставки.

Трамп после встречи с Зеленским сообщил, что конфликт России и Украины должен закончиться. Президенты разговаривали около часа. Их переговоры прошли за закрытыми дверями.

