Зеленский позитивно оценил встречу с Трампом в Давосе

«Обсудили работу команд, и фактически каждый день – встречи или общение. Документы подготовлены еще больше. Говорили сегодня и о ПВО для Украины – предыдущая встреча с президентом Трампом помогла защите неба. И надеюсь, что в этот раз тоже усилимся», – сообщил Зеленский.