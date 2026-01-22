Трамп: конфликт на Украине должен закончиться
Президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт России и Украины должен закончиться. Об этом он сказал после встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским в Давосе, передает журналист Axios Барак Равид в соцсети Х.
Трамп и Зеленский разговаривали около часа. Их переговоры прошли за закрытыми дверями.
В Москве через несколько часов должна состоятся встреча спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя главы Белого дома, инвестора Джареда Кушнера с президентом РФ Владимиром Путиным. По словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, американская делегация прибудет в столицу после 19:00–20:00 мск.
Участие во встрече с Уиткоффом и Кушнером будет принимать помощник президента РФ Юрий Ушаков. После переговоров состоится его телефонный брифинг.