Трамп: конфликт на Украине должен закончиться

Ведомости

Президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт России и Украины должен закончиться. Об этом он сказал после встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским в Давосе, передает журналист Axios Барак Равид в соцсети Х.

Трамп и Зеленский разговаривали около часа. Их переговоры прошли за закрытыми дверями.

В Москве через несколько часов должна состоятся встреча спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя главы Белого дома, инвестора Джареда Кушнера с президентом РФ Владимиром Путиным. По словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, американская делегация прибудет в столицу после 19:00–20:00 мск.

Участие во встрече с Уиткоффом и Кушнером будет принимать помощник президента РФ Юрий Ушаков. После переговоров состоится его телефонный брифинг.

