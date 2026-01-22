Газета
Главная / Политика /

Трамп и Зеленский завершили встречу в Давосе

Ведомости

Встреча президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Давосе завершилась, сообщил пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров. Его цитирует издание «Страна».

Встреча прошла за закрытыми дверями и продолжалась около часа.

После завершения переговоров Трамп заявил журналистам, что конфликт на Украине должен закончиться. «Встреча с Зеленским прошла хорошо. Процесс продолжается. Посмотрим. Завтра мы встречаемся с Россией, с президентом Путиным. Все хотят, чтобы война закончилась», – сказал Трамп.

Bloomberg писал, что Зеленский вряд ли посетит заседание Всемирного экономического форума, который проходит в Давосе, поскольку занят курированием усилий по реагированию на российские авиаудары.

21 января Трамп подчеркнул, что стороны конфликта близки к моменту, когда российский и украинский лидеры Владимир Путин и Владимир Зеленский подпишут мирное соглашение. Он сказал, что Москва и Киев сейчас заинтересованы в достижении сделки.

