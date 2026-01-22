Ответственным за ведение реестра платформ-посредников будет Минэкономразвития РФ
Минэкономразвития РФ назначено ответственным за ведение реестра цифровых посреднических платформ. Об этом сообщил аппарат вице-премьера – руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко.
Платформы, которые министерство включит в этот реестр, будут обязаны соблюдать новые требования закона «О платформенной экономике». Он вступит в силу в октябре 2026 г. По словам Григоренко, закон станет основой для защиты прав покупателей и продавцов на цифровых платформах.
Для выполнения новых требований государство предоставляет бизнесу готовые инструменты. Например, платформы из реестра будут обязаны идентифицировать продавца через ЕСИА или другие государственные реестры. Карточки товаров должны будут содержать информацию о наличии сертификатов соответствия и деклараций, а также о регистрации продавца в государственной системе маркировки (ГИС МТ). Эти меры направлены на борьбу с контрафактом в цифровой среде.
«Ведомости» писали, что Минэкономразвития планирует запустить на своем сайте реестр посреднических цифровых платформ не позднее 2 ноября 2026 г.