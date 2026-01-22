Ответственным за ведение реестра платформ-посредников будет Минэкономразвития РФ

Для выполнения новых требований государство предоставляет бизнесу готовые инструменты. Например, платформы из реестра будут обязаны идентифицировать продавца через ЕСИА или другие государственные реестры. Карточки товаров должны будут содержать информацию о наличии сертификатов соответствия и деклараций, а также о регистрации продавца в государственной системе маркировки (ГИС МТ). Эти меры направлены на борьбу с контрафактом в цифровой среде.